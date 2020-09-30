0
0
140
НОВОСТИ

Минобороны Армении заявляет о замеченных в воздухе над Карабахом турецких F-16

11:20 30.09.2020 Источник: Интерфакс

ВВС Азербайджана наносят удары на северном направлении в зоне карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в среду.

"ВВС Азербайджана наносят бомбовые удары по позициям Армии обороны Карабаха в северном направлении. Применяются беспилотники турецкого производства. В воздухе находятся турецкие истребители F-16", - написала Степанян в фейсбуке.

По ее словам, авиация противника действует издалека и не входит в зону поражения армянской ПВО.

"Применяются ракеты дальнего поражения типа "воздух-земля". Разговоры пилотов на турецком языке зафиксированы с нашей стороны", - отметила Степанян.

Вместе с тем Минобороны Азербайджана сообщает об окружении группировки армянских сил на Агдере-Тертерском направлении.

"Ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта", - говорится в сообщении Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 30.09.2020
Переболевшие коронавирусной инфекцией должны носить маски - Попова
0
17
12:05 30.09.2020
Американский истребитель разбился, задев в небе с самолет-заправщик
0
56
12:00 30.09.2020
Меркель подтвердила предстоящую встречу с Тихановской
0
65
11:32 30.09.2020
ЕСПЧ призвал Баку и Ереван прекратить военные действия
0
124
11:05 30.09.2020
Путин призвал жестко декриминализировать лесной комплекс
0
173
11:00 30.09.2020
В России в сентябре выявили на 16,5% больше заразившихся коронавирусом, чем в августе
0
144
10:32 30.09.2020
Если бы СССР удалось сохранить, мир был бы лучше - Горбачев
0
176
10:20 30.09.2020
Microsoft утверждает, что за большинством кибератак в последнее время стоит Россия
0
217
10:05 30.09.2020
Поправки к ПДД предполагают новые штрафы
0
249
10:00 30.09.2020
Топливный союз сообщил о риске закрытия трети российских заправок
0
232

Возврат к списку