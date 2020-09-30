Минобороны Армении заявляет о замеченных в воздухе над Карабахом турецких F-16

11:20 Источник: Интерфакс

ВВС Азербайджана наносят удары на северном направлении в зоне карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в среду.

"ВВС Азербайджана наносят бомбовые удары по позициям Армии обороны Карабаха в северном направлении. Применяются беспилотники турецкого производства. В воздухе находятся турецкие истребители F-16", - написала Степанян в фейсбуке.

По ее словам, авиация противника действует издалека и не входит в зону поражения армянской ПВО.

"Применяются ракеты дальнего поражения типа "воздух-земля". Разговоры пилотов на турецком языке зафиксированы с нашей стороны", - отметила Степанян.

Вместе с тем Минобороны Азербайджана сообщает об окружении группировки армянских сил на Агдере-Тертерском направлении.

"Ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта", - говорится в сообщении Минобороны.