Минобороны Армении заявляет о замеченных в воздухе над Карабахом турецких F-16
11:20 30.09.2020 Источник: Интерфакс
ВВС Азербайджана наносят удары на северном направлении в зоне карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в среду.
"ВВС Азербайджана наносят бомбовые удары по позициям Армии обороны Карабаха в северном направлении. Применяются беспилотники турецкого производства. В воздухе находятся турецкие истребители F-16", - написала Степанян в фейсбуке.
По ее словам, авиация противника действует издалека и не входит в зону поражения армянской ПВО.
"Применяются ракеты дальнего поражения типа "воздух-земля". Разговоры пилотов на турецком языке зафиксированы с нашей стороны", - отметила Степанян.
Вместе с тем Минобороны Азербайджана сообщает об окружении группировки армянских сил на Агдере-Тертерском направлении.
"Ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта", - говорится в сообщении Минобороны.
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