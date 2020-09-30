ЕСПЧ призвал Баку и Ереван прекратить военные действия
11:32 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Азербайджан и Армению прекратить конфликт, который нарушает права гражданского населения. Об этом в среду сообщила пресс-служба страсбургского суда.
"Сложившаяся ситуация сопряжена с тяжкими нарушениями Европейской конвенции по правам человека, - подчеркивается в решении европейской инстанции. - ЕСПЧ поэтому постановил применить правило 39 своего Регламента, призвав Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности военных действий, ведущих к нарушению прав гражданского населения, включая угрозу для жизни".
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