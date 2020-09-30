Меркель подтвердила предстоящую встречу с Тихановской

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

"В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской", - заявила глава правительства ФРГ в среду, выступая в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 год. Меркель отметила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на улицы белорусских городов.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на помощницу и пресс- секретаря оппозиционерки Анну Красулину сообщило, что Тихановская посетит Берлин 5-6 октября.