Меркель подтвердила предстоящую встречу с Тихановской
12:00 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
"В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской", - заявила глава правительства ФРГ в среду, выступая в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 год. Меркель отметила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на улицы белорусских городов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на помощницу и пресс- секретаря оппозиционерки Анну Красулину сообщило, что Тихановская посетит Берлин 5-6 октября.
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