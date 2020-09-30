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Американский истребитель разбился, задев в небе с самолет-заправщик

12:05 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель F-35B третьего авиакрыла Корпуса морской пехоты США задел в небе штата Калифорния самолет-заправщик KC-130J и потерпел крушение. Об этом сообщила в среду в "Твиттере" пресс- служба авиакрыла.

"В ходе маневра дозаправки F-35B произошел контакт с KC-130J, что привело к крушению F-35B. Пилот [истребителя] успешно катапультировался, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Самолет-заправщик приземлился неподалеку от аэропорта города Термаль, его экипаж не пострадал.

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