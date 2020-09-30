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Переболевшие коронавирусной инфекцией должны носить маски - Попова

12:20 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маски для защиты органов дыхания должны носить как люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, так и не перенесшие болезнь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Главный вопрос сегодняшнего дня, как долго сохраняется иммунитет, насколько он стойкий. <...> Сегодня защищать органы дыхания должны все - и переболевшие, и не переболевшие", - сказала она в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ.

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