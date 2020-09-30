Европа должна сама развивать отношения с РФ, а не делегировать этот вопрос НАТО - Макрон
12:32 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа должна сама развивать диалог с Россией, а не делегировать этот вопрос НАТО. Об этом в среду заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.
"Прежде мы делегировали структурирование наших отношений с Россией НАТО, - заметил он. - Сейчас мы подошли к такому моменту, когда сами должны укреплять эти отношения". По его словам, "это не означает отказа от трансатлантических связей, но позволит Европе самостоятельно продвигаться в отношениях с Россией".
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