Европа должна сама развивать отношения с РФ, а не делегировать этот вопрос НАТО - Макрон

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа должна сама развивать диалог с Россией, а не делегировать этот вопрос НАТО. Об этом в среду заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

"Прежде мы делегировали структурирование наших отношений с Россией НАТО, - заметил он. - Сейчас мы подошли к такому моменту, когда сами должны укреплять эти отношения". По его словам, "это не означает отказа от трансатлантических связей, но позволит Европе самостоятельно продвигаться в отношениях с Россией".