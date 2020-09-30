В Госдуму внесен проект бюджета РФ на 2021-2023гг
13:00 30.09.2020 Источник: Интерфакс
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на официальном сайте правительства.
Дефицит бюджета в 2021-2023 годах запланирован в размере 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП), 1,250 трлн рублей, или 1% ВВП, 1,412 трлн рублей, или 1,1% ВВП.
Доходы бюджета составят в 2021 году 18,77 трлн рублей, в 2022 году - 20,64 трлн рублей, в 2023 году - 22,26 трлн рублей; расходы - 21,52 трлн рублей, 21,88 трлн рублей и 23,67 трлн рублей, соответственно.
Расходы на реализацию нацпроектов в 2021 году запланированы в сумме 2,25 трлн рублей, в 2022 году - 2,62 трлн рублей, в 2023 году - 2,79 трлн рублей.
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