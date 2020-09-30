В Кремле не стали комментировать приговор лидеру карельского "Мемориала" Дмитриеву

13:05 Источник: Интерфакс

В Кремле не стали комментировать решение Верховного суда Карелии, приговорившего лидера регионального отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к 13 годам заключения в колонии строгого режима, обещав более внимательно ознакомиться с этим делом.

"Вы знаете наши традиционные отношения с судебным решением, мы их не комментируем, никак не можем это делать", - заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.