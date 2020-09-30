В Кремле не стали комментировать приговор лидеру карельского "Мемориала" Дмитриеву
13:05 30.09.2020 Источник: Интерфакс
В Кремле не стали комментировать решение Верховного суда Карелии, приговорившего лидера регионального отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к 13 годам заключения в колонии строгого режима, обещав более внимательно ознакомиться с этим делом.
"Вы знаете наши традиционные отношения с судебным решением, мы их не комментируем, никак не можем это делать", - заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
НОВОСТИ
- 13:37 30.09.2020
- Фитнес-клубу "С.С.С.Р" грозит штраф в 500 тысяч рублей за нарушение масочного режима
- 13:32 30.09.2020
- Макрон назвал опасными и неприемлемыми заявления Турции по Карабаху
- 13:20 30.09.2020
- Официально Киев будет обращаться к Лукашенко по имени, без указания должности - глава МИД
- 13:15 30.09.2020
- Новикомбанк вошел в тройку российских банков по рентабельности
- 13:00 30.09.2020
- В Госдуму внесен проект бюджета РФ на 2021-2023гг
- 12:32 30.09.2020
- Европа должна сама развивать отношения с РФ, а не делегировать этот вопрос НАТО - Макрон
- 12:20 30.09.2020
- Переболевшие коронавирусной инфекцией должны носить маски - Попова
- 12:05 30.09.2020
- Американский истребитель разбился, задев в небе с самолет-заправщик
- 12:00 30.09.2020
- Меркель подтвердила предстоящую встречу с Тихановской
- 11:32 30.09.2020
- ЕСПЧ призвал Баку и Ереван прекратить военные действия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать