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Официально Киев будет обращаться к Лукашенко по имени, без указания должности - глава МИД

13:20 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Украины в официальном общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко будут называть его лишь по имени и фамилии, без указания должности главы белорусского государства. Об этом сообщил в среду на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о том, как он будет обращаться к Лукашенко после 5 ноября, когда истечет пятилетний срок его полномочий, точкой отсчета которого является его инаугурация 6 ноября 2015 года.

"Официальная позиция - Александр Лукашенко", - сказал глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что в официальном общении Киев не будет применять формулировки, которые могли бы указывать на то, что Лукашенко якобы "незаконно избранный, нелегитимный президент". "Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в "Фейсбуке", - считает министр.

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