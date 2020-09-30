Макрон назвал опасными и неприемлемыми заявления Турции по Карабаху
13:32 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция считает неприемлемыми и опасными исходящие от Турции "воинственные заявления", подталкивающие Азербайджан к развитию военной операции в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в ходе своего визита в Латвию.
"Я отметил политические заявления Турции, которые являются необдуманными и опасными, - заявил Макрон. - Франция <...> остается крайне обеспокоена воинственными заявлениями, которые исходили от Турции в последние часы, которые подталкивали Азербайджан к тому, чтобы "отвоевать" Нагорный Карабах. Мы этого не приемлем".
НОВОСТИ
- 13:37 30.09.2020
- Фитнес-клубу "С.С.С.Р" грозит штраф в 500 тысяч рублей за нарушение масочного режима
- 13:20 30.09.2020
- Официально Киев будет обращаться к Лукашенко по имени, без указания должности - глава МИД
- 13:15 30.09.2020
- Новикомбанк вошел в тройку российских банков по рентабельности
- 13:05 30.09.2020
- В Кремле не стали комментировать приговор лидеру карельского "Мемориала" Дмитриеву
- 13:00 30.09.2020
- В Госдуму внесен проект бюджета РФ на 2021-2023гг
- 12:32 30.09.2020
- Европа должна сама развивать отношения с РФ, а не делегировать этот вопрос НАТО - Макрон
- 12:20 30.09.2020
- Переболевшие коронавирусной инфекцией должны носить маски - Попова
- 12:05 30.09.2020
- Американский истребитель разбился, задев в небе с самолет-заправщик
- 12:00 30.09.2020
- Меркель подтвердила предстоящую встречу с Тихановской
- 11:32 30.09.2020
- ЕСПЧ призвал Баку и Ереван прекратить военные действия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать