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НОВОСТИ

Макрон назвал опасными и неприемлемыми заявления Турции по Карабаху

13:32 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция считает неприемлемыми и опасными исходящие от Турции "воинственные заявления", подталкивающие Азербайджан к развитию военной операции в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в ходе своего визита в Латвию.

"Я отметил политические заявления Турции, которые являются необдуманными и опасными, - заявил Макрон. - Франция <...> остается крайне обеспокоена воинственными заявлениями, которые исходили от Турции в последние часы, которые подталкивали Азербайджан к тому, чтобы "отвоевать" Нагорный Карабах. Мы этого не приемлем".

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