С 2021 года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек

14:00 Источник: Интерфакс

С нового года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек, сообщает в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"Важное нововведение в указанных правилах касается цен на услуги общественного питания. В документе прописано, что цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте)", - отметили в пресс-службе ведомства со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые).

"Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг (когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание)", - говорится в сообщении.