С 2021 года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек
14:00 30.09.2020 Источник: Интерфакс
С нового года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек, сообщает в среду пресс-служба Роспотребнадзора.
"Важное нововведение в указанных правилах касается цен на услуги общественного питания. В документе прописано, что цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте)", - отметили в пресс-службе ведомства со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые).
"Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг (когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание)", - говорится в сообщении.
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