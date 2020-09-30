Эстония увеличит в 2021 году оборонные расходы
14:12 30.09.2020 Источник: Интерфакс
Власти Эстонии намерены выделить из бюджета 2,29% ВВП на оборонные расходы, несмотря на планируемый дефицитный бюджет почти в 2 млрд евро.
"Правительство передаст сегодня парламенту новый бюджет, в котором объем оборонных расходов вырастет до 645 миллионов евро. Тем самым мы продолжим путь, начатый в 2012 году, выделяя на оборонный бюджет около двух процентов валового внутреннего продукта или более. Как пограничное государство НАТО и Европейского союза Эстония не может ослаблять безопасность", - заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), открывая в среду в Таллине конференцию по обороне государств Балтии.
Согласно обнародованным во вторник проектам госбюджета на 2021 год и бюджетной стратегии на 2021-2024 годы, в следующем году объем расходов составит 13 миллиардов евро, а доходы превысят 11 миллиардов евро. Иными словами, дефицит государственного бюджета Эстонии составит в будущем году 1,9 млрд евро, вырастет до 6,6-6,7% ВВП.
Тем не менее, оборонные расходы составят в 2021 году 2,29% валового внутреннего продукта, что больше установленных НАТО критериев в 2% ВВП.
Сюда включены расходы на прием союзников, которые составят почти 10 млн евро, а также дополнительные инвестиции в оборону в размере 20 млн евро. Будет увеличен военный потенциал за счет масштабных закупок техники и боеприпасов. Продолжится модернизация береговой обороны, будет закуплена система удаленной береговой обороны, новые средства индивидуальной защиты личного состава и т.п.
НОВОСТИ
- 15:12 30.09.2020
- "Твиттер" заблокировал аккаунт правительства Венгрии - представитель
- 15:00 30.09.2020
- Задержаны шестеро заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане - ФСИН
- 14:32 30.09.2020
- Песков отметил новые проявления "политической культуры" США на дебатах Байдена и Трампа
- 14:00 30.09.2020
- С 2021 года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек
- 13:55 30.09.2020
- Определены победители школьного акселератора SberZ
- 13:37 30.09.2020
- Фитнес-клубу "С.С.С.Р" грозит штраф в 500 тысяч рублей за нарушение масочного режима
- 13:32 30.09.2020
- Макрон назвал опасными и неприемлемыми заявления Турции по Карабаху
- 13:20 30.09.2020
- Официально Киев будет обращаться к Лукашенко по имени, без указания должности - глава МИД
- 13:15 30.09.2020
- Новикомбанк вошел в тройку российских банков по рентабельности
- 13:05 30.09.2020
- В Кремле не стали комментировать приговор лидеру карельского "Мемориала" Дмитриеву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать