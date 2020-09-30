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НОВОСТИ

Эстония увеличит в 2021 году оборонные расходы

14:12 30.09.2020 Источник: Интерфакс

Власти Эстонии намерены выделить из бюджета 2,29% ВВП на оборонные расходы, несмотря на планируемый дефицитный бюджет почти в 2 млрд евро.

"Правительство передаст сегодня парламенту новый бюджет, в котором объем оборонных расходов вырастет до 645 миллионов евро. Тем самым мы продолжим путь, начатый в 2012 году, выделяя на оборонный бюджет около двух процентов валового внутреннего продукта или более. Как пограничное государство НАТО и Европейского союза Эстония не может ослаблять безопасность", - заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), открывая в среду в Таллине конференцию по обороне государств Балтии.

Согласно обнародованным во вторник проектам госбюджета на 2021 год и бюджетной стратегии на 2021-2024 годы, в следующем году объем расходов составит 13 миллиардов евро, а доходы превысят 11 миллиардов евро. Иными словами, дефицит государственного бюджета Эстонии составит в будущем году 1,9 млрд евро, вырастет до 6,6-6,7% ВВП.

Тем не менее, оборонные расходы составят в 2021 году 2,29% валового внутреннего продукта, что больше установленных НАТО критериев в 2% ВВП.

Сюда включены расходы на прием союзников, которые составят почти 10 млн евро, а также дополнительные инвестиции в оборону в размере 20 млн евро. Будет увеличен военный потенциал за счет масштабных закупок техники и боеприпасов. Продолжится модернизация береговой обороны, будет закуплена система удаленной береговой обороны, новые средства индивидуальной защиты личного состава и т.п.

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