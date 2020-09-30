Новикомбанк вошел в тройку российских банков по рентабельности
13:15 30.09.2020
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занимает третье место по рентабельности и седьмое среди самых эффективных Банков России. Рейтинг составлен по итогам первого полугодия 2020 г. по оригинальной методике «Интерфакс – Центр экономического анализа».
Первое полугодие выдалось непростым для всей экономики, включая банковский сектор, кредитные организации работали в режиме форс-мажора. Многие банки испытали значительные сложности с переходом на новые форматы обслуживания клиентов и организацией собственной деятельности, что негативно сказалось на их операционных результатах.
В это же время Новикомбанк не только не снизил темпы роста, но и показал двукратный рост прибыли по итогам шести месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволяет ему уверенно занимать третье место по рентабельности среди российских банков.
Кроме того, по итогам первого полугодия активы банка выросли на 7,7%, опередив банковскую систему в целом, что обеспечивает Новикомбанку седьмое место в рейтинге самых эффективных банков.
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