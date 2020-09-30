Песков отметил новые проявления "политической культуры" США на дебатах Байдена и Трампа
14:32 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не хочет комментировать дебаты кандидатов в президенты США, но не может не отметить новые проявления "политической культуры" на этом мероприятии. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата от демократов Джозефа Байдена, назвавшего американского лидера Дональда Трампа "собачонкой Путина".
По словам Пескова, Россия как и весь мир наблюдает за ходом избирательной кампании в США и не может оставаться к индифферентной к этой теме, поскольку речь идет об одной из крупнейших держав и экономик.
"И, конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США. Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства", - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что Россия "никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США".
НОВОСТИ
- 15:12 30.09.2020
- "Твиттер" заблокировал аккаунт правительства Венгрии - представитель
- 15:00 30.09.2020
- Задержаны шестеро заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане - ФСИН
- 14:12 30.09.2020
- Эстония увеличит в 2021 году оборонные расходы
- 14:00 30.09.2020
- С 2021 года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек
- 13:55 30.09.2020
- Определены победители школьного акселератора SberZ
- 13:37 30.09.2020
- Фитнес-клубу "С.С.С.Р" грозит штраф в 500 тысяч рублей за нарушение масочного режима
- 13:32 30.09.2020
- Макрон назвал опасными и неприемлемыми заявления Турции по Карабаху
- 13:20 30.09.2020
- Официально Киев будет обращаться к Лукашенко по имени, без указания должности - глава МИД
- 13:15 30.09.2020
- Новикомбанк вошел в тройку российских банков по рентабельности
- 13:05 30.09.2020
- В Кремле не стали комментировать приговор лидеру карельского "Мемориала" Дмитриеву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать