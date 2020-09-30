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Песков отметил новые проявления "политической культуры" США на дебатах Байдена и Трампа

14:32 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не хочет комментировать дебаты кандидатов в президенты США, но не может не отметить новые проявления "политической культуры" на этом мероприятии. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата от демократов Джозефа Байдена, назвавшего американского лидера Дональда Трампа "собачонкой Путина".

По словам Пескова, Россия как и весь мир наблюдает за ходом избирательной кампании в США и не может оставаться к индифферентной к этой теме, поскольку речь идет об одной из крупнейших держав и экономик.

"И, конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США. Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства", - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что Россия "никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США".

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