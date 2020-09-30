Задержаны шестеро заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане - ФСИН

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестеро заключенных, совершивших побег из колонии в Дагестане, задержаны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН РФ.

"Шестеро осужденных, совершивших побег из ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан, задержаны", - отметили в ведомстве.