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"Твиттер" заблокировал аккаунт правительства Венгрии - представитель

15:12 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Твиттер" закрыл доступ к официальному аккаунту правительства Венгрии. Об этом сообщил в среду официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

"Работа официального аккаунта правительства Венгрии была приостановлена без предупреждения или объяснения причин", - написал Ковач на своей странице в "Твиттере".

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