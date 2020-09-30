"Твиттер" заблокировал аккаунт правительства Венгрии - представитель

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Твиттер" закрыл доступ к официальному аккаунту правительства Венгрии. Об этом сообщил в среду официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

"Работа официального аккаунта правительства Венгрии была приостановлена без предупреждения или объяснения причин", - написал Ковач на своей странице в "Твиттере".