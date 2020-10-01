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Законопроектом о правах человека в Белоруссии займутся в Конгрессе США

08:00 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены комитета по иностранным делам внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект о демократии и правах человека в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном в среду на его сайте.

"Мы поддерживаем историческое число мирных белорусских протестующих, которые продолжают выходить на улицы, требуя больше демократии в стране. Их голоса должны быть услышаны, а белорусские власти, применяющие насилие, случайные аресты и репрессии, <...> должны быть привлечены к ответственности", - прокомментировал законопроект один из его авторов, старший республиканец Майкл Маккол (от штата Техас).

Согласно документу, власти США не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, а также призывают к проведению новых выборов главы государства в соответствии со стандартами ОБСЕ и освобождению всех политических заключенных. Кроме того, проект закона предполагает расширение списка белорусских и российских граждан, к которым могут быть применены санкции в связи с препятствованием деятельности независимых СМИ.

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