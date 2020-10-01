В Новосибирской области началась вакцинация от коронавируса среди медиков

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачам и медсестрам инфекционного госпиталя больницы №1 в Новосибирске поставили первые прививки против коронавируса. До конца года в области планируют привить несколько тысяч медиков, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона со ссылкой на главного специалиста по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяну Ивлеву.

"В первую очередь планируем защищать медицинских работников, потому что это люди, которые первыми встречаются с коронавирусной инфекцией и рискуют каждый день. Будут вакцинироваться не только сотрудники ковидных госпиталей, но и медработники поликлиник, потому что они тоже контактируют с пациентами, и сотрудники скорой помощи", - цитирует пресс-служба Ивлеву.

В правительстве добавили, что новая двухкомпонентная вакцина вводится поэтапно с интервалом в три недели. В регион она поступает небольшими партиями. Это связано с особенными условиями транспортировки и хранения. Ампулы хранятся при температуре не выше минус 18 градусов. Из морозильной камеры дозу для каждого пациента вынимают только после того, как терапевт осмотрит его и убедится, что противопоказаний нет.

Новосибирская область получила первую партию вакцины против коронавирусной инфекции нового типа 21 сентября. Она предназначена для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей.

Ранее главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева сообщала, что область получит 10 тыс. доз российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, которые позволят привить 5 тыс. человек. В конце августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины, доставка которых должна в том числе отладить логистические цепочки, уже отгружены во все регионы страны.