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НОВОСТИ

Навальный заявил, что за отравлением стоит Путин

09:05 01.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что за отравлением стоит Владимир Путин. Навальный заявил немецкому журналу Der Spiegel, что у него нет других версий произошедшего. Политик подчеркнул, что не боится и собирается вернуться в Россию.

Интервью будет опубликовано сегодня. Выдержки приводит агентство Reuters.  Эхо Москвы

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