Новые вопросы появились во Всероссийской переписи населения

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во Всероссийской переписи населения появились новые вопросы. Людям предложат рассказать о языках, образовании и работе.Также добавлен блок вопросов, касающийся трудовой миграции.

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов отметил на пресс-конференции во Владивостоке, что переписные листы постоянно модернизируются. По его словам, изменены вопросы об образовании, они стали более понятными и доступными.

Ещё одним новшеством стало использование планшетов, однако в регионах, где температура воздуха опускается до минус 40, переписчики будут использовать бумажные листы, сказал Смелов.

Сегодня Всероссийская перепись населения стартовала в труднодоступных районах страны. Говорит Москва