Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей - исследование
10:20 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина россиян молодого и среднего возраста (46% опрошенных в возрасте от 18 до 45 лет) не намерены заводить детей, мотивируя это неустойчивым материальным положением или отсутствием такого желания. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодежь от 18 до 24 лет - самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей", - говорится в исследовании.
Отмечается, что за последние два года бездетные россияне и россияне с детьми сформировали два разнонаправленных тренда. С 2018 года доля бездетных россиян, которые хотят завести детей, сократилась (до 60%), а доля тех, кто планирует еще одного ребенка, уже являясь родителем, наоборот, увеличилась (до 25%).
По данным исследования, наиболее распространенные доводы, которыми россияне объясняют свое нежелание заводить детей, - сложное финансовое положение (24%). Многие ссылаются на отсутствие партнера (15%) и плохие жилищные условия (12%). Женщины также объяснили свое нежелание иметь детей проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности. Те, кто уже является родителем, чаще отказываются от рождения детей из- за возрастных ограничений и отсутствия желания, а бездетные - из-за того, что не имеют партнера.
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