В Турции обеспокоились маневрами российских самолетов-амфибий

10:32 Источник: Известия

Региональное управление лесного хозяйства в Анталье обратилось к российским пилотам самолетов Бе-200ЧС за разъяснениями в связи с их маневрами над морем. Летчики принимали участие в тушении лесных пожаров. Турецкая сторона арендовала у России самолеты-амфибии Бе-200ЧС в этом году.

28 сентября во время плановых полетов самолеты оказались вблизи жилого района Лара в Анталье и вызвали огромный интерес у местных жителей.

Как пишет газета Milliyet, люди высыпали на балконы и снимали маневры самолетов на видео.

На кадрах видно, что Бе-200ЧС, получившие прозвище «Огненный орел», осуществляют забор воды из моря прямо на лету.

«После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей», — отмечает газета.

По ее данным, после того как российские летчики вернулись на летное поле, представитель регионального управления лесного хозяйства попросил их разъяснить ситуацию. Известия