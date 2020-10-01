В Ереване сообщили о сбитом вертолете ВВС Азербайджана, который упал на территории Ирана

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на южном направлении линии соприкосновении сбила вертолет ВВС Азербайджана, который упал на территории соседнего Ирана. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем "Фейсбуке", ссылаясь на заявление армии НКР.

"Сегодня в южном направлении конфликта Арцаха (непризнанная НКР - прим. ТАСС) и Азербайджана, в районе [высоты] Варазатумб (Леле Тепе), подразделения армии обороны Арцаха сбили боевой вертолет ВВС Азербайджана, который потерпел крушение на территории Ирана. Минобороны Арцаха заявляет, что данный инцидент является непреднамеренным. К сожалению, такие случаи неизбежны, так как военные действия проходят очень близко с иранской границей", - отмечается в сообщении армии НКР.