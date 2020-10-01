В России за сутки выявили 8 945 заразившихся коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8 945, это максимум с 12 июня. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 185 231. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост составляет 0,8%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 985, всего выздоровели 964 242 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России увеличилось за сутки на 169. Всего от инфекции умер 20 891 пациент. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.