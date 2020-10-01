Навальный работает с западными спецслужбами, действует в их интересах - Володин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран и действует в их интересах. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на думском сайте.

"Навальный - бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств - тогда его заявление укладывается в эту логику", - сказал Володин, комментируя высказывания Навального о якобы причастности российского президента к случившемуся с ним.

"Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах", - добавил спикер.