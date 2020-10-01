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В Нигерии музыканта приговорили к смерти из-за песни

12:32 01.10.2020 Источник: Газета.Ru

В Нигерии власти штата Абдуллахи приговорили к казни 22-летнего музыканта Яхая Шарифа-Амину за то, что тот оправил в групповой чат WhatsApp авторскую песню оскорбляющую Ислам. Об этом пишет Daily Mirror.

По данным издания, в песне в непристойном контексте употреблялся исламский пророк Мухаммед. Пользователи группы сдали музыканта властям.

На суде Шариф-Амину признал свою вину, однако позже заявил, что раскаяние стало ошибкой. Его приговорили к казни через повешение.

Отмечается, что на сторону осужденного встали правозащитники, однако губернатор штата Умар Гандудже заявил, что без колебаний отправит мужчину на смерть после того, как суд закончит рассматривать апелляцию.  Газета.Ru

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