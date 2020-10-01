Не найдено более тысячи детей, пропавших с начала года - МВД

13:05 Источник: Интерфакс

Свыше тысячи несовершеннолетних числятся пропавшими без вести на территории России с начала 2020 года, сообщил начальник отдела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы Управления организации оперативно-розыскной деятельности Главного управления уголовного розыска МВД России полковник полиции Максим Черныш.

"В первом полугодии 2020 в полицию поступило более 2 тыс. заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних, из которых были найдены порядка 900 детей", - сказал Черныш журналистам в четверг на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он отметил, что в настоящий момент в розыске остаются более одной тысячи детей.

Кроме того, с начала года было получено более 84 тыс. заявлений о безвестном исчезновении взрослых, 78 тыс. из них были установлены до заведения розыскного дела, сообщает представитель МВД.