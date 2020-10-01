При поддержке Новикомбанка создан вертолет нового поколения
12:55 01.10.2020
Холдинг «Вертолеты России» представил многоцелевой вертолет Ансат, оснащенный внутренним топливным баком и баллонетами. Опытный образец Ансата нового поколения разработан при финансовой поддержке Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех.
«Новая модель вертолета, представленная нашим стратегическим партнером Холдингом «Вертолеты России», разработана в соответствии со спросом со стороны заказчиков. Финансирование проектов, формирующих рынки будущего, важная часть стратегии банка, которая нацелена на поддержку инновационных программ», - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Система аварийного приводнения Ансата предназначена для поддержания вертолета на плаву в случае его вынужденной посадки на воду. Баллонеты обеспечивают плавучесть вертолета в течение 30 минут.
Оснащение данной системой позволит Ансату выполнять полеты на объекты нефтяных компаний, расположенные на значительном удалении от берега, и участвовать в поисково-спасательных операциях над водной поверхностью. Дополнительный топливный бак объемом 192 литра позволяет увеличить дальность полета Ансата на 140-150 км - до 650 км.
Представленный вертолет получит также модернизированную топливную систему увеличенной емкости, новейшее БРЭО для полетов по приборам, а также облегченный фюзеляж с расширенным использованием композиционных материалов.
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