С Навальным работает ЦРУ США - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил данные о том, что с блогером Алексеем Навальным работают западные спецслужбы, в частности, ЦРУ США.

"Не пациент [Навальный] работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг. "Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни", - подчеркнул Песков.