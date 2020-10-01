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С Навальным работает ЦРУ США - Песков

14:00 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил данные о том, что с блогером Алексеем Навальным работают западные спецслужбы, в частности, ЦРУ США.

"Не пациент [Навальный] работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг. "Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни", - подчеркнул Песков.

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