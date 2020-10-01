В Калмыкии при главном храме региона создадут высшее буддийское образовательное учреждение

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высшее буддийское образовательное учреждение планируется при главном храме республики - центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни", сообщила в четверг пресс-служба центрального хурула.

"В настоящий момент мы можем приступить к решению этого вопроса - сегодня у нас есть специалисты, наработанный опыт, понимание как это реализовывать", - цитирует пресс-служба представителя Далай-ламы XIV в России Шаджин-ламу (Тэло Тулу ринпоче).

Идея создания в республике подобного образовательного учреждения вынашивалась давно, однако нехватка специалистов, времени и отсутствие материально-технической базы долгое время не позволяли приступить к реализации. Аспекты создания образовательного учреждения обсудил Шаджин-лама на встрече с учеными региона, пояснили в пресс-службе.

Одной из причин, по которой подняли этот вопрос, связан с изменениями в федеральном законодательстве. В Государственную думу поступил законопроект, согласно которому все священнослужители, получившие духовное образование за рубежом, должны будут пройти переаттестацию в России. Но поскольку на территории России нет буддийских образовательных учреждений должного уровня, переаттестация буддийских монахов остается проблемой, уточнили в пресс-службе.

"Принято решение создать совет при Шаджин ламе, который займется работой по созданию высшего буддийского образовательного учреждения. Кроме этого, он проработает проведение до конца года международной научной буддийской конференции. В последний раз научное мероприятие столь высокого уровня проходило в Калмыкии в 2015 году, и многие ее участники отметили высокий потенциал республики стать центром буддизма России. Шаджин лама Калмыкии призвал научное сообщество продолжать работу в этом направлении, поддерживать связи российскими и международными научными центрами и отдельными учеными", - добавили в пресс-службе центрального хурула.

Центральный хурул сегодня является как религиозным, так и историческим, культурным, образовательным, духовным центром республики, куда за моральной поддержкой и благословением приходят тысячи людей из Калмыкии и буддистов из других регионов страны. Место под строительство хурула было освящено 1 декабря 2004 года лично Далай-ламой XIV во время его пастырского визита в Калмыкию, проект был утвержден с его рекомендациями. Хурул был построен в рекордно короткие сроки - всего за девять месяцев методом народной стройки. Жители Калмыкии, вне зависимости от религиозной принадлежности и убеждений, совершали пожертвования на возведение святыни.