Глава «Агоры» Павел Чиков намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост судьи в ЕСПЧ от России

16:32 Источник: Эхо Москвы

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост судьи в ЕСПЧ от России. В видеообращении на Ютубе он сказал, что суду нужны изменения.

Чиков отметил, что за все это время от России не было выдвинуто ни одного практикующего юриста по защите прав человека. Эхо Москвы