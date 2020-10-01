Путин, Макрон и Трамп призвали к немедленному прекращению боевых действий в Карабахе
15:32 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в совместном заявлении по Нагорному Карабаху глав трех государств.
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