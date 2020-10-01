Путин, Макрон и Трамп призвали к немедленному прекращению боевых действий в Карабахе

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в совместном заявлении по Нагорному Карабаху глав трех государств.