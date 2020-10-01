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НОВОСТИ

Путин, Макрон и Трамп призвали к немедленному прекращению боевых действий в Карабахе

15:32 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в совместном заявлении по Нагорному Карабаху глав трех государств.

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