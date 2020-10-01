Навальный намерен подать в суд на Пескова за слова о "работе со специалистами ЦРУ"
16:12 01.10.2020 Источник: Интерфакс
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его слова о сотрудничестве политика с ЦРУ.
"Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", - написал Навальный в четверг в своем блоге.
Ранее в четверг Песков заявил, что с Навальным работают специалисты ЦРУ.
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