В Москве построят межрелигиозный социально-просветительский культурный центр
17:17
01.10.2020
Источник:
НГ-Online
«Московский Муфтият» ЦРО Духовное Управление Мусульман г.Москвы и Центрального региона при Духовном собрании мусульман России (ДСМР) совместно с представителями других религий приняли решение о строительстве межрелигиозного социально-просветительского культурного центра в Коммунарке (Новая Москва), сообщает пресс-служба ДСМР. Проект поддержало правительство Москвы. На строительство выделен земельный участок более 5 Га. Строительство межрелигиозного социально-просветительского культурного центра будет полностью финансироваться за счёт меценатов и религиозных организаций. Основная цель проекта – объединение традиционных религий России на одной территории. Мусульмане, христиане, иудеи и буддисты смогут делиться культурно-религиозными традициями и просвещать всех заинтересованных людей. Также в центре будет организована единая площадка для проведения рабочих групп и обсуждений с целью совместного решения острых социальных вопросов. Современный социально-культурный комплекс будет оснащен всеми удобствами, в том числе для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Для незрячих граждан на территории комплекса будет открыта специальная школа.Посетители смогут проходить различные обучения, мастер-классы от ведущих экспертов в своих областях, посещать музейные композиции и т.д.
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