Дональд Трамп заразился коронавирусом

09:00 Источник: Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Как сообщил американский лидер, тест на наличие инфекции у него и его супруги дал положительный результат. «Мы немедленно приступим к соблюдению карантина и лечению. Мы преодолеем это вместе!» — написал он. Lenta.Ru