Дональд Трамп заразился коронавирусом
09:00 02.10.2020 Источник: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Как сообщил американский лидер, тест на наличие инфекции у него и его супруги дал положительный результат. «Мы немедленно приступим к соблюдению карантина и лечению. Мы преодолеем это вместе!» — написал он. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:00 02.10.2020
- На период каникул родителям младшеклассников предложили давать отпуск
- 09:32 02.10.2020
- Выручка торговли и сферы услуг за неделю упала на 20%
- 09:20 02.10.2020
- ЕС введет санкции против 40 официальных лиц Белоруссии
- 09:05 02.10.2020
- Макрон заявил, что Турция перешла красную линию, отправив в Карабах боевиков из Сирии
- 21:30 01.10.2020
- Собянин сказал, при каких условиях школьники вернутся с осенних каникул
- 21:00 01.10.2020
- Правящая партия Грузии собирается подать заявку на членство в ЕС в 2024 году
- 20:50 01.10.2020
- В столице открылся 42-й Московский международный кинофестиваль
- 20:45 01.10.2020
- УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30%, но без болельщиков гостевых команд
- 20:26 01.10.2020
- Госсовет не будет иметь никаких властных полномочий - Клишас
- 19:15 01.10.2020
- Экспертов ОЗХО приглашают в России для работы по инциденту с Навальным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать