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НОВОСТИ

Макрон заявил, что Турция перешла красную линию, отправив в Карабах боевиков из Сирии

09:05 02.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Франции заявил, что Турция перешла красную линию, отправив в Карабах боевиков из Сирии. Эммануэль Макрон заявил, что это недостойно страны-члена НАТО.

И Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в использовании наемников в конфликте в Нагорном Карабахе. Боевые действия продолжатся там 5 дней.  Эхо Москвы

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