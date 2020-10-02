Макрон заявил, что Турция перешла красную линию, отправив в Карабах боевиков из Сирии

09:05 Источник: Эхо Москвы

Президент Франции заявил, что Турция перешла красную линию, отправив в Карабах боевиков из Сирии. Эммануэль Макрон заявил, что это недостойно страны-члена НАТО.

И Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в использовании наемников в конфликте в Нагорном Карабахе. Боевые действия продолжатся там 5 дней. Эхо Москвы