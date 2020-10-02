ЕС введет санкции против 40 официальных лиц Белоруссии

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз со 2 октября введет санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных, по мнению сообщества, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, начавшегося в четверг и завершившегося за полночь.

"Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра (в пятницу - прим. ТАСС) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен", - сказал он, отметив при этом, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не входит в список.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

"ЕС не ввел личных санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя к нему начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных, - подчеркнул он. - Это [санкции] дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий".