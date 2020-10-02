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НОВОСТИ

Выручка торговли и сферы услуг за неделю упала на 20%

09:32 02.10.2020 Источник: Известия

Выручка торговли и сферы услуг из-за перевода граждан на удаленную работу за неделю уже рухнула на 20%. В дальнейшем доходы компаний могут уменьшиться еще на 30%, рассказали «Известиям» в бизнес-объединениях. В первую очередь это касается организаций в центральных и деловых частях городов и на территориях рядом с транспортными узлами. При этом в ТЦ Москвы трафик пока остается на уровне 80–85% в сравнении с прошлогодними показателями и, вероятно, таким и останется, если ограничительные меры не ужесточат. Если же моллы снова закроют, большинство из них обанкротится, уверены участники рынка.

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