На период каникул родителям младшеклассников предложили давать отпуск
10:00 02.10.2020
Депутат Госдумы Елена Строкова предлагает предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на период каникул, введённых из-за коронавируса. Обращения направлены главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копии есть в распоряжении RT.
Депутат напомнила, что в связи с пандемией коронавируса московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года.
«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с первого по четвёртый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул… Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребёнка в подобный период», — говорится в обращении депутата.
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