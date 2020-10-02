Студент, спровоцировавший законопроект об экстрадиции из Гонконга, решил сдаться Тайваню
10:05 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гонконгский студент, чье дело о совершении им убийства на Тайване спровоцировало попытку принятия в Гонконге законопроекта об экстрадиции, ставшего причиной массовых волнений в прошлом году, подтвердил желание добровольно вернуться в Тайбэй. Он намерен добровольно сдаться там правосудию, сообщила в пятницу газета "Саут Чайна морнинг пост".
Сам подозреваемый заявил, что попросил своих адвокатов организовать его приезд в Тайбэй до конца октября. Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лам, комментируя этот случай, сообщила, что местные власти не могут вмешиваться в данный вопрос, поскольку Чэнь уже чист перед гонконгскими законами, а механизма экстрадиции с Тайванем по-прежнему не существует.
20-летний студент в феврале 2018 года во время отдыха на Тайване во время ссоры убил свою беременную подругу и вернулся в Гонконг. Однако в связи с отсутствием соглашения о сотрудничестве в правовой сфере местные власти не смогли передать его для судебного разбирательства тайваньскому следствию. В результате Чэня судили в Гонконге, но по другой статье - за финансовые махинации и использование чужой кредитной карты, которую он забрал у убитой подруги.
В прошлом году юноша вышел на свободу после отбытия в Гонконге 18-месячного заключения за финансовое мошенничество. Он проводил беседы со священником, выражал раскаяние за содеянное и принес извинения родителям погибшей девушки.
Именно руководствуясь делом Чэня, власти Гонконга в начале лета 2019 года инициировали законопроект, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, Тайваню и Макао. Однако это спровоцировало массовые протесты в этом автономном районе, которые продолжались более полугода и сопровождались насилием и беспорядками.
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