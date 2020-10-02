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НОВОСТИ

Названы главные распространители коронавируса

10:20 02.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Учёные назвали главных распространителей коронавируса. Исследователи Университета Джонса Хопкинса, Принстонского университета и Калифорнийского университета выяснили, что по всему миру COVID-19 переносят дети и молодёжь.

При этом они составляют лишь небольшой процент инфицированных, пишет журнал Science. Специалисты проанализировали около 85 тыс. случаев заражения коронавирусом на юго-востоке Индии, чтобы отследить вероятные пути распространения инфекции. Выяснилось, что 71% заражённых не передавал вирус через контакты с другими людьми, однако при этом на 8% инфицированных приходилось 60% новых случаев заражения.  Говорит Москва

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