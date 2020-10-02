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НОВОСТИ

Более 40% россиян хотят сменить профессию - опрос

10:32 02.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Более 40% россиян хотят сменить профессию, свидетельствует опрос Райффайзенбанка. Еще 10% респондентов сказали, что уже начали осваивать новые профессиональные навыки. Ключевыми факторами при выборе профессии для россиян являются высокая заработная плата и возможность работать удаленно, передает ТАСС. Треть из опрошенных в настоящее время заняты в таких отраслях, как торговля, строительство и ремонт, производство товаров и образование. При этом чаще всего профессию хотят сменить на редактора или автора текстов, предпринимателя и в сфере интернет-технологий. Значительно реже респонденты после получения новых знаний хотят работать в бухгалтерии.  Эхо Москвы

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