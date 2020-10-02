Все больше школьников в РФ проявляют интерес к обучению в колледжах - Минпросвещения

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число школьников в России, которые проявляют интерес к среднему профессиональному образованию (СПО), сегодня растет. Это связано с повышением престижа рабочих специальностей, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время онлайн-марафона, посвященного 80-летнему юбилею системы российского профессионально-технического образования.

"С каждым годом история СПО становится интереснее, ведь с технологическим развитием производств необходимость в специалистах технической направленности только растет. Получить нужную для разных отраслей рабочую специальность престижно, и сейчас все больше школьников хотят обучиться востребованным профессиям, именно поэтому они отправляются за качественными знаниями в колледжи и техникумы", - отметил Кравцов.

Как уточнили в пресс-службе Минпросвещения, система профтехобучения и среднего профессионального образования в последние годы получила активное развитие в России.

"Благодаря инфраструктурным и содержательным программам в рамках национального проекта "Образование" по всей стране на базе колледжей открываются мастерские, оснащенные самым передовым техническим оборудованием, с учебными местами, приближенными к реалиям рабочих мест лидеров производственного сектора. В содержательной части образовательные стандарты движения "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" помогают выстраивать современные и актуальные программы обучения", - сообщили в пресс-службе.