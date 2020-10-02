Все больше школьников в РФ проявляют интерес к обучению в колледжах - Минпросвещения
12:00 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число школьников в России, которые проявляют интерес к среднему профессиональному образованию (СПО), сегодня растет. Это связано с повышением престижа рабочих специальностей, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время онлайн-марафона, посвященного 80-летнему юбилею системы российского профессионально-технического образования.
"С каждым годом история СПО становится интереснее, ведь с технологическим развитием производств необходимость в специалистах технической направленности только растет. Получить нужную для разных отраслей рабочую специальность престижно, и сейчас все больше школьников хотят обучиться востребованным профессиям, именно поэтому они отправляются за качественными знаниями в колледжи и техникумы", - отметил Кравцов.
Как уточнили в пресс-службе Минпросвещения, система профтехобучения и среднего профессионального образования в последние годы получила активное развитие в России.
"Благодаря инфраструктурным и содержательным программам в рамках национального проекта "Образование" по всей стране на базе колледжей открываются мастерские, оснащенные самым передовым техническим оборудованием, с учебными местами, приближенными к реалиям рабочих мест лидеров производственного сектора. В содержательной части образовательные стандарты движения "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" помогают выстраивать современные и актуальные программы обучения", - сообщили в пресс-службе.
Новости
- 13:05 02.10.2020
- Минск может разорвать дипотношения с ЕС при дальнейшем усилении санкций - МИД Белоруссии
- 13:00 02.10.2020
- Курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей
- 12:32 02.10.2020
- В Кремле желают президенту США Трампу скорейшего выздоровления - Песков
- 12:20 02.10.2020
- Локдаун в РФ из-за коронавируса сейчас не обсуждается - Песков
- 12:05 02.10.2020
- Кремль позитивно оценивает отсутствие Лукашенко в пакете санкций ЕС
- 11:32 02.10.2020
- Новогодний корпоратив пройдет онлайн у 40% компаний, которые не отказались от него - опрос
- 11:20 02.10.2020
- В Реутове цирковой медведь напал на дрессировщика и его сына
- 11:05 02.10.2020
- Число инфицированных covid-19 в мире достигло 34 млн
- 11:01 02.10.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России за сутки впервые с 1 июня превысило 9 тысяч
- 10:32 02.10.2020
- Более 40% россиян хотят сменить профессию - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать