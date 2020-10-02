Число инфицированных covid-19 в мире достигло 34 млн
11:05 02.10.2020 Источник: Интерфакс
С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 08:00 мск пятницы достигло 1 млн 017 тыс. 129 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По данным университета на утро пятницы, число инфицированных в мире составило 34 млн 157 тыс. 176, излечились 23,7 млн.
В число стран с 4 млн и более официально зарегистрированными случаями COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.
В Соединенных Штатах выявлено 7 млн 307 тыс. 822 случая заражения, скончались 207 тыс. 655 человек, вылечились 2,86 млн.
На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где Минздравом страны зафиксировано на утро пятницы 6 млн 390 тыс. 798 заболевших при 99 тыс. 730 случаях летального исхода и 5,27 млн поправившихся.
В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 847 тыс. 092, умерли 144 тыс. 680 человек, вылечены 4,2 млн.
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