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В Реутове цирковой медведь напал на дрессировщика и его сына

11:20 02.10.2020 Источник: Эхо Москвы

В подмосковном Реутове медведь в цирке-шапито напал на дрессировщика и его сына. Как сообщили в СК, инцидент произошел после представления. На улице, когда медведя вели в клетку, он стащил лапой намордник, прижал к себе 12-летнего сына дрессировщика и укусил его за голову. Отец отогнал медведя, при этом зверь его поцарапал, передает ТАСС. Сообщается, что раны зашили мальчику в больнице, угрозы здоровью нет. Следователи проводят проверку.  Эхо Москвы

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