Новогодний корпоратив пройдет онлайн у 40% компаний, которые не отказались от него - опрос
11:32 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 40% российских компаний, не отказавшихся в 2020 году от новогоднего корпоратива, проведут его в формате онлайн. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.
"Среди респондентов, которые планируют отпраздновать с коллегами конец года, 60% проведут корпоратив в привычном офлайн-формате. При этом провести праздник дистанционно намерены 40% руководителей российских компаний", - отмечается в результатах опроса.
При этом только 34% респондентов ответили, что планируют провести корпоратив в конце 2020 года. 62% работодателей предпочитают провести новогодние мероприятия на внешних площадках, 38% - в своем офисе. Большинство же (66%) российских работодателей намерены в этом году отказаться от новогоднего корпоратива.
Опрос проводился сервисом "Работа.ру"(владелец Сбер) в сентябре среди более 1 тыс. компаний, 340 из которых не откажутся от корпоратива. Респондентами выступили представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.
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