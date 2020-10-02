Число заразившихся коронавирусом в России за сутки впервые с 1 июня превысило 9 тысяч
11:01 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 9 412, общее количество инфицированных в стране достигло 1 194 643. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Количество заболевших впервые с 1 июня превысило 9 тыс. Согласно данным штаба, суточный рост составляет 0,8%.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 054, всего выздоровели 970 296 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превышает 81,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России увеличилось за сутки на 186, это максимальное значение с 17 июля. Всего от инфекции умерли 21 077 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.
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