Кремль позитивно оценивает отсутствие Лукашенко в пакете санкций ЕС
12:05 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль считает, что отсутствие в новом санкционном списке ЕС президента Белоруссии Александра Лукашенко является "скорее позитивным" сигналом, но в целом к санкциям относится крайне негативно.
"Безусловно, скорее позитивно", - сказал пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам, комментируя невключение Лукашенко в санкционный список ЕС. При этом он подчеркнул: "Мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике". "В любом случае это скорее проявление слабости, чем силы", - пояснил он.
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