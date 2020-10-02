Кремль позитивно оценивает отсутствие Лукашенко в пакете санкций ЕС

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает, что отсутствие в новом санкционном списке ЕС президента Белоруссии Александра Лукашенко является "скорее позитивным" сигналом, но в целом к санкциям относится крайне негативно.

"Безусловно, скорее позитивно", - сказал пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам, комментируя невключение Лукашенко в санкционный список ЕС. При этом он подчеркнул: "Мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике". "В любом случае это скорее проявление слабости, чем силы", - пояснил он.