Локдаун в РФ из-за коронавируса сейчас не обсуждается - Песков
12:20 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введение нового локдауна из- за распространения коронавируса в РФ сейчас не рассматривается, заявил журналистам в пятницу пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, речь об этом [локдауне] в настоящий момент не идет, насколько мне известно, сейчас это не обсуждается", - сказал представитель Кремля.
Он обратил внимание на то, что оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции продолжает работать. Также Песков отметил, что "и в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры". Для примера представитель Кремля привел действия московских властей. "Что касается локдауна, то в настоящий момент это не обсуждается", - повторил Песков.
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