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В Кремле желают президенту США Трампу скорейшего выздоровления - Песков

12:32 02.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль желает скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу, у которого в пятницу был обнаружен коронавирус.

"Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего выздоровления", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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